أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي أن 76٪ من الأتراك خفضوا استهلاكهم للكهرباء والغاز الطبيعي بسبب الغلاء.

دفعت الزيادات الكبيرة في الغاز الطبيعي والكهرباء المواطنين، الذين لديهم عجز في كل بند من المواد الغذائية إلى جميع النفقات الإجبارية، إلى إيجاد حل في تقليل الاستخدام.

ووفقًا لنتائج استطلاع رأي أجرته شركة “بحوث اسطنبول الاقتصادية” للأبحاث، خفض 76٪ من المواطنين استهلاكهم للكهرباء والغاز الطبيعي في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وقال ثلاثة من كل أربعة أشخاص إنهم خفضوا نفقاتهم الأخرى بعد ارتفاع الأسعار.

وبحسب الاستطلاع، ذكر 59٪ من المشاركين أنهم غيّروا تفضيلاتهم في مجال النقل، خاصة بعد ارتفاع أسعار البنزين، بينما ذكر 24٪ أنهم بدأوا في استخدام الفحم بدلاً من الغاز الطبيعي.

وكشفت النتائج، أن الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة تسببا في القلق لدى جميع شرائح المجتمع ودفعت الناس إلى استهلاك أقل للكهرباء والغاز الطبيعي في أشهر الشتاء.

وفي عام 2021، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي للمساكن في تركيا بنسبة 47٪.

ووفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تحتل تركيا المرتبة الرابعة التي سجلت أعلى زيادة في أسعار الطاقة في عام 2021. في هذه الفترة، كان تضخم الطاقة في تركيا 49 في المائة، في حين بلغ متوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 26 في المائة.

ويقترب معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا من 55 بالمئة.