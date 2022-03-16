أنقرة (زمان التركية) – تعيش تركيا مخاوف اندلاع أزمة قمح، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

روسيا التي تشن عملية عسكرية في أوكرانيا، اتخذت قرارا بحظر تصدير الحبوب وخاصة القمح والشعير والذرة والجاودار.

وبناء عليه، من المتوقع أن تشهد تركيا التي تستورد من روسيا ما يقرب من 8 ملايين طن من القمح سنويًا، أزمة كبيرة.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة والغابات، فإن 78 بالمائة من واردات تركيا من القمح تأتي من روسيا. كما يتم استيراد القمح من أوكرانيا التي تحتلها روسيا.

ووفقًا للخبراء، أدى حظر التصدير إلى إضعاف يد تركيا في كل من العرض والسعر.

وشهدت بالأساس، أسعار القمح ارتفاعا بعد فرض موسكو قيودًا على تصدير القمح، حيث ارتفعت أسعار القمح بنسبة 23 في المائة منذ بداية فبراير. ووصل طن القمح الأحمر الصلب إلى 6 آلاف ليرة تركية. كان نفس المنتج حوالي 2000 ليرة تركية في أشهر الصيف.

وبناء على الزيادة في أسعار القمح، ستزداد أيضًا منتجات الدقيق ومنتجات المخابز مثل الخبز والمعجنات والخبز والبسكويت والكعك والبقلاوة والكعك والمعكرونة.