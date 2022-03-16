محمد أبو سبحة (زمان التركية)ــ انقلب إعلاميو الإخوان على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

على خلفية استقبال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تركيا الأسبوع الماضي، قال المذيع الإخواني معتز مطر إن ما فعله أردوغان “صدمة كبيرة” وقال إن الرئيس التركي خالف جميع مواقفه وتصريحاته السابقة طوال 15 عامًا ضد التطبيع والاحتلال الإسرائيلي.

مطر قال “نحن ندفع ثمن التغيرات التي تفعلها تركيا في رحلتها للبحث عن مصالحها” في إشارة لخطوات أردوغان حاليا للصلح مع مصر والإمارات والسعودية وإسرائيل.

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معتز مطر الذي اضطر لمغادرة تركيا بعد وقف أنقرة برنامجه التلفزيوني الذي كان يهاجم من خلاله مصر، قال إن صور الأعلام الإسرائيلية في أنقرة “موجعة للقلب” وذكر أن خطوة أردوغان للتطبيع مع إسرائيل هدفها الفوز بصفقة الغاز الإسرائيلي.

وفي وقت سابق نشر مقدم البرامج، الإخواني عبد الله الشريف تغريدة انتقد فيها أردوغان على خلفية استقباله الرئيس الإسرائيلي، قائلا “اللهم إن هذا منكرٌ لا يُرضيك نبرأُ إليك منه ومن فاعلِه. علىٰ أي أرضٍ وتحت أي سَماء”.

اللهم إن هذا منكرٌ لا يُرضيك

نبرأُ إليك منه ومن فاعلِه

علىٰ أي أرضٍ وتحت أي سَماء pic.twitter.com/UUEAl9ihHP — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) March 9, 2022

يذكر أن تركيا منعت القنوات المعارضة المصرية التي يمولها الإخوان من الاستمرار في مهاجمة القاهرة رغبة في إصلاح العلاقات مع مصر، بعد سنوات من احتضان الإخوان على أراضيها وتوفير الملاذ الىمن لهم.