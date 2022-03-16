أنقرة (زمان التركية) – حذر البرلماني التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الرئيس رجب طيب أردوغان، من ارتفاع وتيرة الاستقطاب السياسي في البلاد.

عقد أردوغان أمس الاجتماع الرابع لنواب حزبه، وخلال الاجتماع نقل نواب الحزب الحاكم لأردوغان الانتقادات والاقتراحات فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها ضد فقدان الأصوات في شرق وجنوب شرقي تركيا، والاستقطاب السياسي.

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها، فقد لفت نائب في البرلمان الانتباه إلى “الاستقطاب السياسي” وطالب أردوغان بالتحرك ضد هذا الخطر.

وقال النائب لأردوغان: “إن أنصار حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي على وشك خنق بعضهم البعض في شرق البلاد. في الغرب، أعضاء حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري في نفس الوضع”.

وأضاف النائب الذي لم يتم ذكر اسمه: “بلغ الاستقطاب في المجتمع إلى مستويات خطيرة للغاية، سيكون من الأفضل أن تتخذ قرارًا. مثل هذه المجتمعات المستقطبة مفيدة للغاية لوكالات الاستخبارات والدول الأجنبية، وهي تحاول بسهولة جذب مجموعات معينة إلى جانبها”.

وخلال الاجتماع أيضا، شدد نائب من المحافظات الجنوبية الشرقية على أهمية كسر نفوذ حزب الشعوب الديمقراطي من أجل منع خسارة الحزب الحاكم للأصوات في الشرق والجنوب الشرقي.

وفي إشارة إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي قدم نفسه على أنه “ممثل الأكراد”، صرح النائب بأن أكثر من 60 مدنياً فقدوا حياتهم في الهجمات التي نفذها حزب العمال الكردستاني، وخاصة على عائلات حراس القرى بين عامي 1989 و1994، داعيا أردوغان لتذكير الشعب بمثل هذه المجازر.