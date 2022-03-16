أنقرة (زمان التركية) – أصبح الروس ثالث أكثر المشترين للوحدات السكنية في تركيا.

هاكان ساباغ، مدير المبيعات في شركة عقارات بتركيا، أشار إلى تملك الروس 11 من كل 100 وحدة سكنية تم بيعها خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط هذا العام.

وأوضح ساباغ أن مبيعات الوحدات السكنية للأجانب ارتفعت بنحو 54.9 في المئة خلال شهر فبراير/ شباط الماضي بواقع 4591 وحدة سكنية مؤكدا أنها أعلى مبيعات يشهدها شهر فبراير/ شباط على الإطلاق.

وأشار ساباغ إلى بيع 8873 وحدة سكنية للأجانب خلال الشهرين الأولين من العام الجاري مفيدا أن الإيرانيين والعراقيين تصدروا قائمة أكثر الأجانب المتملكين للوحدات السكنية خلال تلك الفترة.

وذكر ساباغ أن الروس احتلوا المرتبة الثالثة قائلا: “خلال الشهرين الأولين من العام الجاري تم بيع 988 وحدة سكنية من إجمالي 8873 وحدة سكنية تم بيعها للأجانب وهو ما يعادل 11.1 في المئة. أي أن الروس تملكوا 11 من كل 100 وحدة سكنية تم بيعها للأجانب خلال تلك الفترة”.

هذا وأكد ساباغ أن حجم الوحدات السكنية المباعة للروس خلال الشهرين الأولين ارتفع بنحو 90.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.