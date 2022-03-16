أنقرة (زمان التركية)ــ عثر على أركان كسكين، زعيم مجموعة “لون وولف” للدراجات النارية الأسترالية المحظورة، متوفيا في تركيا.

أركان كسكين، المعروف أيضًا باسم “إريك الذئب”، زعيم عصابة “لون وولف”، واجه اتهامات بتهريب المخدرات والتورط في عمليات الاختطاف في ولايتين أستراليتين.

صحيفة “ديلي تلغراف” قالت إن سبب وفاة زعيم العصابة البالغ من العمر 44 عاما لم يتأكد بعد.

كان كيسكين المنحدر من أصل تركي قد جمع ثروة قدرها 50 مليون دولار، وفقًا لتقديرات الشرطة التركية.

وقالت ديلي تلغراف نقلا عن مصادر بالشرطة إن زوجة كسكين اتصلت بالسفارة الأسترالية لاستعادة جثته إلى أستراليا.

وأضافت أن كيسكين ظل يسيطر على عصابات لون وولف للدراجات النارية في بلاده ويعتبر أحد أكبر مستوردي المخدرات في أستراليا، على الرغم من مغادرته أستراليا قبل عامين.

وأضافت الصحيفة أن كسكين كان متهما بالوقوف وراء ما لا يقل عن خمس جرائم قتل في سيدني على مدى السنوات السبع الماضية.

يذكر أن كيسكين هو ثاني أسترالي من أصل تركي مرتبط بالجريمة المنظمة يحتل اسمه عناوين الصحف خلال العام الأخير.