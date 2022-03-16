أنقرة (زمان التركية) – اعتبر زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، أن قانون الانتخابات المعروض حاليا أمام البرلمان التركي، تم إعداده لصالح حزب الحركة القومية حليف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي طرحه التحالف الحاكم، يخفض العتبة الانتخابية في تركيا إلى 7% بدلا من 10%.

وأوضح كيليتشدار أوغلو أنهم طالبوا بأن تكون العتبة الانتخابية 30%، ولكن تحالف الشعب المكون من حزبي “الحركة القومية والعدالة والتنمية”، خفضهما من 10%.

وأضاف كيليتشدار أوغلو أن هذا القانون يخدم حزب الحركة القومية، الذي لم يكن بمقدوره أن يتخطى عتبة الـ10%.

وأكد زعيم المعارضة التركية أن أردوغان خفض العتبة الانتخابية، خوفا من فقدان مقعده الرئاسي، فهو يرى أن لا قوة ولا قانون يمكنه انتزاع السلطة منه.

وفي سياق منفصل، علق كيليتشدار أوغلو على تصريحات أردوغان التي طالب خلالها الأطباء الأتراك بالرحيل من البلاد، حيث قال: “نحن الذين سنزيحك بالوسائل الديمقراطية، لا تذهبوا يا أطباء تركيا، ستبقون هنا وسنرسله معًا”.

وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أن البنك المركزي التركي لا يوجد به حتى قرش واحد، فرصيده سالب 43 مليار دولار، ولذلك أردوغان يدق كل باب في إفريقيا ودول الشرق الأوسط.