أنقرة (زمان التركية) – يواجه مربي المواشي في تركيا ارتفاعا قياسيل في أسعار الأعلاف.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، عمرو فتحي جورار، نقل مشاكل منتجي علف أبقار الحليب إلى البرلمان.

وأوضح جورار أيضا أن مربي أبقار الحليب يواجهون صعوبة في توفير العلف على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعاره.

وذكر جورار أن مربي المواشي يتذمرون من الزيادات في أسعار العلف مشيرا إلى معاودة أسعار العلف الارتفاع بعد تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي أعلن خلالها خفض أسعار العلف بنحو 12 في المئة.

هذا وأشار جورار إلى ارتفاع سعر جوال العلف زنة 50 كيلوجرام إلى 280 ليرة بعدما كانت تبلغ 180 ليرة قبل ستة أشهر مفيدا أن سعر لتر الحليب لم يعد كاف لشراء كيلوجرام من العلف.