أنقرة (زمان التركية) – حذرت هيئة الأرصاد الجوية التركية، الجمعة، من تساقط الثلوج على جميع أنحاء البلاد باستثناء المناطق الجنوبية .
وأضافت أن الطقس سيكون متجمد بشكل عام من المتوقع ومن المتوقع سقوط أمطار على شكل أمطار وزخات في سواحل شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق جنوب شرق الأناضول، شرق طرابزون وحول ريزي وهوبا، وسيكون هناك تساقط كثيف للثلوج في شرق مرمرة ، غرب البحر الأسود ، وسط سواحل البحر الأسود ، شرق البحر الأسود ، شرق البحر الأسود ، منطقة شرق البحر الأسود، وستكون الثلوج قوية جدًا فيموش، والأجزاء الشمالية والشرقية من ديار بكر، وباتمان .
وتابعت أن درجات الحرارة ستنخفض من 4 إلى 8 درجات في الجزأين الداخلي والغربي من البلاد غدًا، ولن يكون هناك تغير كبير في أماكن أخرى، وستمون أقل من المعتاد في جميع أنحاء البلاد .
إسطنبول:
من المتوقع سقوط أمطار على شكل صقيع وثلوج في جميع أنحاء إسطنبول، وسيكون تساقط الثلوج فعالاً على شكل زخات ثلجية كثيفة على فترات حتى بداية الأسبوع المقبل، ودرجات الحرارة ستنخفض بشكل كبير وستكون أقل من المعتاد الموسمي في فترة أسبوع واحد .