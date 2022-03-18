وقالت الأرصاد الجوية التركية أن الطقس سيكون غائم جزئيًا وشديدًا خلال عطلة نهاية الأسبوع في منطقة شرق مرمرة ووسط الأناضول والبحر الأسود وشرق وجنوب الأناضول والمناطق الساحلية في كيركلاريلي والأجزاء الداخلية من تشاناكالي وكوتاهيا وأفيون قره حصار، مرسين، ومن المتوقع أن سقوط أمطار متقطعة في المناطق الشمالية والغربية من أضنة ومرعش وعثمانية وهاتاي .

وأضافت أن الطقس سيكون متجمد بشكل عام من المتوقع ومن المتوقع سقوط أمطار على شكل أمطار وزخات في سواحل شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وجنوب شرق جنوب شرق الأناضول، شرق طرابزون وحول ريزي وهوبا، وسيكون هناك تساقط كثيف للثلوج في شرق مرمرة ، غرب البحر الأسود ، وسط سواحل البحر الأسود ، شرق البحر الأسود ، شرق البحر الأسود ، منطقة شرق البحر الأسود، وستكون الثلوج قوية جدًا فيموش، والأجزاء الشمالية والشرقية من ديار بكر، وباتمان .

وتابعت أن درجات الحرارة ستنخفض من 4 إلى 8 درجات في الجزأين الداخلي والغربي من البلاد غدًا، ولن يكون هناك تغير كبير في أماكن أخرى، وستمون أقل من المعتاد في جميع أنحاء البلاد .