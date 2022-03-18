أنقرة (زمان التركية) – أعلنت 14 مدن تركية، الإثنين، عن تعليق الدراسة في مدراسها والمؤسسات التعليمية ومنح إجازة إدارية لفئات من الموظفين الحكوميين بسبب سوء الأحوال الجوية السيئة .

وقالت وسائل إعلام محلية، أن ولاة 14 مدينة تركية أعلنوا تعليق الدراسة ومنح إجازة إدارية لفئات من الموظفين الحكوميين لمدة يوم واحد الجمعة بسبب الأحوال الجوية .

وأضافت أن المدن التي علقت الدراسة ومنحت إجازة لبعض الموظفين هي مدينة إسطنبول، وجيرسون، وريزا، وسامسون، وموش، ونوشهير، وأوردو، ودوجي، وبتجول، وكوجالي، وسينوب، وكاستاموتو، وجوموشان، سكاريا .

وتابعت أن الإجازة تشمل طلاب المدارس، والموظفين الحكوميين المعوقين والحوامل .