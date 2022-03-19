بوركسل (زمان التركية)ـ عقدت تركيا والاتحاد الأوروبي أول اجتماع برلماني مشترك منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد توقف مفاوضات الانضمام بسبب فشل الحكومة التركية في الالتزام بالمعايير الأوروبية.

وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية قال إن أعضاء البرلمان التركي والأوروبي التقوا الخميس الماضي، في بروكسل لمناقشة جملة من القضايا، من بينها مفاوضات انضمام تركيا للتكتل الأوروبي والمصالح الإقليمية المشتركة.

ورغم أن تركيا بدأت محادثاتها الرسمية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2005، لكنها توقفت بسبب سجلها المتدهور بصورة مستمرة منذ 2016 في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب اختلاف وجهات النظر بين الطرفين فيما يخض مجموعة من القضايا، وعلى رأسها علاقاتها المتوترة مع اليونان.

الرئيس المشارك للجنة الاتحاد الأوروبي وتركيا أمراه كرايل، أكد أن طلب انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي هو العمود الفقري للعلاقات الثنائية.

كرايل، عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اتهم بعض أعضاء الاتحاد بتسييس مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، قائلا: “لسوء الحظ، منذ بداية المفاوضات، تم تسييسها إلى حد كبير من قبل بعض الدول الأعضاء واستخدامها لمصالحها الوطنية”.

في حين قال سيرجي لاجودينسكي، الرئيس الألماني المشارك للجنة الاتحاد الأوروبي وتركيا “لقد شعرنا بتزايد المسافة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا خلال السنوات القليلة الماضية. وأعتقد أن اليوم فرصة لسد تلك الفجوات، وبناء تلك الجسور”.

وشدد لاجودينسكي على أن التقارب بين الاتحاد وتركيا لا بد أن لا يقوم على الروابط الاقتصادية أو التعاون العسكري فقط رغم أهميتهما البالغة، بل يجب الإقدام على خطوات تبني الجسور من حيث القيم الأوروبية.

يؤكد مراقبون ضرورة التريث والحذر فيما يخص رغبة الحكومة التركية بقيادة أردوغان في إقامة علاقات سلمية مع الغرب عمومًا، وترك خطاباتها التصعيدية التي أقدمت عليها في السنوات الأخيرة، للتأكد مما إذا كانت هذه الرغبة صادقة أم هي مجرد محاولة لاستغلال الظرف الراهن لإزالة عزلتها العالمية، ومن ثم العودة إلى أجندتها الذاتية بعد الفوز بانتخابات 2023 البرلمانية والرئاسية.

يذكر أن حكومة الرئيس رجب طيب رجب طيب أردوغان أقدمت في السنة الأخيرة على خطوات تدل على أنها تمهد للتحول من المعسكر الروسي-الصيني إلى معسكره القديم المعسكر الأطلسي-الغربي، آخرها الاجتماع المنعقد مؤخرًا بين البرلمان التركي وبرلمان الاتحاد الأوروبي.