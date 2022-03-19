أنقرة (زمان التركية) – سجل سعر الحليب في تركيا زيادة بنسبة 21.2 في المائة.

المجلس الوطني للألبان (USK)، أوضح في بيان على موقعه على الإنترنت، أنه رفع سعر البيع الموصى به للحليب الخام بنسبة 21.2 في المائة.

وهكذا، ارتفع سعر البيع الرسمي للحليب الخام، والذي كان 4.70 ليرة تركية، إلى 5.70 ليرة تركية.

وذكر البيان أن الزيادة المذكورة ستكون سارية اعتبارًا من 1 أبريل.

ومع هذه الزيادة، من المتوقع أن الحليب ومنتجات الألبان المباعة في الأسواق مثل الزبادي والجبن، سترتفع اعتبارًا من 1 أبريل، عندما تكون الأسعار الجديدة سارية.

وكان قد طالب منتجو الألبان بزيادة أسعار الحليب، بسبب ارتفاع أسعار العلف وزيادة خسارتهم.

كان البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، قال في البرلمان إن مربي أبقار الحليب يواجهون صعوبة في توفير العلف على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعاره.

وذكر جورار أن مربي المواشي يتذمرون من الزيادات في أسعار العلف مشيرا إلى معاودة أسعار العلف الارتفاع بعد تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي أعلن خلالها خفض أسعار العلف بنحو 12 في المئة.

هذا وأشار جورار إلى ارتفاع سعر جوال العلف زنة 50 كيلوجرام إلى 280 ليرة بعدما كانت تبلغ 180 ليرة قبل ستة أشهر مفيدا أن سعر لتر الحليب لم يعد كاف لشراء كيلوجرام من العلف.