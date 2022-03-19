أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا، الفنان الكردي شيا شانساس.

شانساس هو الرئيسي لفرقة كوما غولين زرزان.

شانساس اعتقل خلال مداهمة لمنزله في مدينة إسطنبول صباح الجمعة.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن سبب اعتقال الفنان الكردي، المتواجد حاليا في مديرية أمن إسطنبول.

الفنانة روجدا شينساس أعلنت عن اعتقال شقيقها الأكبر تشيا شينس على حسابها على تويتر.

وقالت: أصدقائي الأعزاء، تم اقتحام منزل الفنان وشقيقي العزيز شيا شانساس واعتقاله صباح اليوم… في هذا البلد،لا يزال الفنانون يحتجزون ويتم استدعاؤهم فجرا… آمل أن يتم وضع حد لهذه المخالفات.. “.