أنقرة (زمان التركية) – وجه البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، أوتكو شاكر اوزر، تحذيرات إلى الحكومة بشأن رجال الأعمال الروس المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، الذين طالتهم العقوبات الغربية.

وتشير معلومات إلى أن رجال الأعمال المقربين من بوتين تستخدم طائراتهم المطارات التركية وبات لديهم استثمارات داخل تركيا.

وفي هذا السياق حذر شاكر أوزر عضو لجنة السياسات الخارجية بالبرلمان التركي عن، من خرق العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وفي كلمته بالبرلمان أشار شاكر أوزر إلى بدء تشكل نظام عالمي جديد عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وقال إنه يتوجب على السلطة الحاكمة عدم التورط في مخططات الأوليغارش الروس التي يدبرونها عبر تركيا.

أضاف قائلا: “نحن لا نريد لتركيا أن تصبح طرفا في هذا النزاع، ومتفقون مع اتباعها لسياسة متوازنة، لكن علينا عدم الخلط بين السياسة المتوازنة واستغلال الحظر”.

وأكد شاكر أوزر أن ظهور أشخاص مفروض عليهم عقوبات في تركيا خلال الآونة الأخيرة واستخدام طائراتهم للمطارات التركية بكل سهولة ويسر أمر مقلق.

أضاف قائلا: “أنتم سلطة لديها سجل حافل فيما يخص غسيل الأموال” في إشارة لتورط تركيا في خرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وأضاف شاكر أوزار أن تركيا حاليا مدرجة ضمن القائمة الرمادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة فيما يخص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على الرغم من كل التحذيرات قائلا: “لا تنقلوا تركيا من القائمة الرمادية إلى القائمة السوداء بسبب استغلال الحظر المفروض على روسيا، فمن ناحية هناك بوتين الذي يقصف المسارع والمدارس والمستشفيات دون تمييز بين مدني وعسكري والانظام الاستبدادية الداعمة له ومن ناحية أخرى هناك العالم الغربي الداعم للديمقراطية والقيم القانونية والحريات”.

هذا وذكر شاكر أوزار أن الوضع الحالي قد يشكل فرصة لإعادة العلاقات الجيدة والقوية بين المؤسسات الغربية وتركيا بعد فترة طويلة من الابتعاد عن بعضهما البعض.