أنقرة (زمان التركية) – شهدت الأوساط الصحفية التركية حالة تنديد واسعة، بواقعة الاعتداء على الصحفي التركي المعارض أحمد دونماز، في السويد.

تعرض أحمد دونماز، المراسل السابق لصحيفة زمان، لهجوم أمام ابنته الصغيرة في ستوكهولم، عاصمة السويد، حيث يعيش في المنفى. المهاجمون ضربوا دونماز وفروا من مكان الحادث. وعلم أن دونماز، الذي نُقل إلى المستشفى، فقد وعيه وتم نقله لغرفة العناية المركزة.

رئيس تحرير صحيفة “يونيفرسال” فاتح بولات ذكر أن الذين يعتدون على الصحفيين محميين، وقال: “إن قضايا قتل الصحفيين في التاريخ السياسي التركي لم تحل، مما شجع على الاعتداءات الجسدية على الصحفيين في تركيا و خارج تركيا، لأن المعتدي يفعل ذلك وهو محمي. وأولئك الذين هاجموا أحمد دونماز يستمدون قوتهم من هذه التصرفات”.

فيما وصف الخبير السياسي التركي، يكتان تركيلماز، الهجوم بأنه “فظيع” وشارك عبر تويتر خبرا عن الهجوم مع تعليق “إرهاب النظام لا يعرف حدودًا”.

وقال أكرم دومانلي، رئيس التحرير السابق لصحيفة زمان: “علمت للتو بالهجوم على أحمد دونماز. نتمنى لك الشفاء العاجل؛ حفظه الله من شر المعتدين الجبناء الحقير”.

وقال عبد الحميد بيليجي، رئيس التحرير السابق لصحيفة زمان، في رسالته إنه يدين الهجوم، مضيفا: “أود أن أشكر زميلنا أحمد دونماز. آمل أن يتم القبض على المهاجمين وأن ينالوا العقوبة التي يستحقونها. في غضون ذلك، تأخذ الشرطة الأوروبية مهمتها في حماية الصحفيين المهددين على محمل الجد. اللعنة على الطغاة “.

يذكر أن دونماز معروف بكتابته حول المنظمات الإجرامية، وهو معروف بقربه من حركة الخدمة، وعمل في صحيفة زمان التي تم إغلاقها في تركيا بموجب مرسوم قانون خلال حالة الطوارئ، فيما تواصل حاليا مسيرتها من الخارج.

وكان دونماز تعرض للتهديد من قبل مهرب السلاح الشهير، إحسان هيزارجي، بعد مقطع الفيديو الذي نشره على موقع يوتيوب بعنوان “صعود إيهان بورا كابلان، مافيا -سليمان- صويلو”. وكان أحمد دونماز قد نشر رسائل تهديد الحظ التي وصلته عبر واتس آب على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال دونماز في وقت سابق: زعيم “مافيا أنقرة، إحسان هيزارجي، الذي ورد ذكره في مقاطع الفيديو العشرة الخاصة بي، أرسل لي رسالة تهديد: لا تثق بوجودك في السويد، سأقطع رأسك في غضون 24 ساعة”.