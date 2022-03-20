أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة أكسوي للدراسات في تركيا، عن احتمال تفوق الشعب الجمهوري على حزب العدالة والتنمية الحاكم في أي لحظة.

وخلال استطلاع الرأي تم سؤال المشاركين عن الحزب السياسي الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات.

كانت نسبة التأييد التي حصلت عليها الأحزاب السياسية في تركيا كما يلي :

العدالة والتنمية: 29.8 في المئة

الشعب الجمهوري: 28.4 في المئة

الخير: 13.6 في المئة

الشعوب الديمقراطي الكردي: 9.9 في المئة

الحركة القومية: 8.6 في المئة

حزب المستقبل: 1 في المئة

حزب الديمقراطية والتقدم: 2.9 في المئة

حزب السعادة: 1 في المئة

الأحزاب الأخرى: 4.7 في المئة

أرتان أكسوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأبحاث، أفاد أن نتائج استطلاع الرأي الأخير تشير إلى إمكانية تفوق أصوات الشعب الجمهوري على أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم في أي لحظة.

ويعزز من هذاالتوقع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا، حيث يقترب معدل التضخم النقدي من 55 بالمئة، وفقدت الليرة التركية الكثير من قيمتها أمام العملات الأجنبية.