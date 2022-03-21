القاهرة (زمان التركية)ـــ أجرى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي- بطريرك انطاكية وسائر المشرق للموارنة، زيارة هي الأولى من نوعها لجامعة الدول العربية.

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أعرب من جهته عن “تقديره للدور الوطني المحترم” الذي يقوم به البطريرك في سبيل الحفاظ على السلم الأهلي في لبنان وترسيخ الوحدة الوطنية وإيجاد حالة من التواصل الإيجابي بين مختلف المكونات اللبنانية.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على دعمه وتأييده لدعوة البطريرك الى تحييد لبنان عن النزاعات والصراعات الاقليمية بما يحافظ على السلم الاهلي في لبنان ويحفظ الاستقرار ويفتح الطريق أمام التعافي الاقتصادي الضروري.

وذكر البيان أن اللقاء تناول أيضاً مجمل الأوضاع في لبنان، بما في ذلك الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو القادم، وعلى أهمية الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للقيام بالاصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية لإخراج لبنان من الأزمة الحالية وتخفيف المعاناة التي يمر بها الشعب اللبناني.

وأضاف البيان أن غبطة البطريرك أعرب للأمين العام عن سعادته بزيارة الجامعة للمرة الأولى وعن تقديره لحرص الجامعة العربية على دعم لبنان ومواكبته في مواجهة التحديات الراهنة، ووقوفها مع الشعب اللبناني في محنته، وحرصها علي مساندة لبنان في التمسك بهويته العربية.

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