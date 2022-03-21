أنقرة (زمان التركية) – يستعد رجل الأعمال الروسي والملياردير رومان أبراموفيتش، لشراء نادي “جوزتبه” التركي، وفق صحيفة “التليجراف” البريطانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه بعد فرض عقوبات على رجال الأعمال الروس بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، كان رجل الأعمال الروسي والملياردير، رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الشهير، من بين المتضررين.

وأضافت الصحيفة أنه بسبب العقوبات، قرر أبراموفيتش الاستقرار في مدينة إزمير غرب تركيا وشراء نادي جوزتبه التركي.

يذكر أن أبراموفيتش يعد أحد أغنى الأشخاص في روسيا ويُعتقد أنه مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

منذ شراء أبراموفيتش نادي تشيلسي، فاز النادي مرتين بدوري أبطال أوروبا ومرتين الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ومرتين الدوري الأوروبي وثلاث مرات كأس الدوري.