أنقرة (زمان التركية) – حصل الناشط المجتمعي التركي المعتقل، عثمان كافالا، على جائزة حقوق الإنسان من “تونهاله دوسلدورف” وهي قاعة حفلات موسيقية في دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين – وستفاليا في غرب ألمانيا.

وتسلم الجائزة نيابة عن كافالا المعتقل، جيم أوزدمير، وزير الزراعة والأغذية الألماني.

قائد أوركسترا دوسلدورف السيمفونية، المايسترو آدم فيشر، قال في كلمته إن عثمان كافالا مسجون منذ 1600 يوم، معربًا عن أمله في الترحيب به في هذه القاعة الموسيقية قريبًا.

وبعد استلام الجائزة من آدم فيشر نيابة عن عثمان كافالا، قرأ وزير الزراعة والأغذية الألماني جيم أوزدمير رسالة كافالا إلى ما يقرب من ألف شخص كانوا موجودين بالقاعة.

وقال كافالا في رسالته إلى الحضور: “جائزة تونهاله دوسلدورف لحقوق الإنسان منحتني شرفًا عظيمًا. ولطالما قدم مهندس هذه الجائزة، آدم فيشر، أداءً استثنائيًا ينسق صوت الضمير مع موسيقاه التي تعكس على أفضل وجه قيم الإنسانية والديمقراطية التي وجهتني أنا وزملائي”.

وأضاف كافالا: “كوني فنانًا يجعل هذه الجائزة ذات قيمة كبيرة بالنسبة لي. للأسف لقد حرمت من سعادة تحقيق المشاريع مع الفن والثقافة في بلدي وخارجها لبضع سنوات. أعتقد أن حدث الليلة والحفل الموسيقي سيكون بمثابة دعوة للإنسانية”.

يقبع عثمان كافالا في السجن منذ عام 2017، وتسببت دعوة سفراء 10 دول إلى الإفراج عنه في أكتوبر أزمة دبلوماسية بين نظام أردوغان والدول الغربية. في شباط/فبراير 2020، تم تبرئة عثمان كافالا من قضية تدبير احتجاجات جيزي، ليتم اعتقاله مرة أخرى قبل أن يغادر السجن بتهمة الصلة بمحاولة الانقلاب عام 2016.