أنقرة (زمان التركية) – فاز فريق فنربهشته التركي على نظيره كونيا سبور بهدفين مقابل هدف.

المباراة تأتي ضمن فاعليات الأسبوع الـ30 من الدوري التركي الممتاز.

فنربهتشه زاد بفوزه على كونيا سبور فرصه لتبوأ المركز الثاني في جدول الدوري التركي.

وسجل هدفي فنربهشته كيم مين جاي في الدقيقة 66، وديميتريس بيلكاس في الدقيقة 88.

أما هدف كونيا سبور الوحيد فسجله زيمر بيتيكي في الدقيقة 35.

بهذا الفوز سجل فنربهتشه سلسلة انتصار مهمة بجمع 16 نقطة في 6 مباريات متتالية في الدوري، ليكون إجمالي نقاطه 53.

أما كونيا سبور فيحافظ على مركزه الثاني في الدوري التركي بإجمالي نقاط 55.

ويتصدر طرابزون سبور قائمة الدوري التركي بإجمالي نقاط 70.