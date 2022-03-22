مكة (زمان التركية)ــ وافقت المملكة العربية السعودية على عودة الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد توقف لعامية بسبب جائحة كورونا.

رئاسة الحرمين، بقيادة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس قالت إن الاعتكاف سيسمح به وفق ضوابط ومعايير محددة، وسيتاح استخراج التصاريح من خلال الموقع الرسمي للرئاسة قريبًا.

الرئيس العام: نزف البشرى بعودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق ضوابط ومعايير محددة وسيتم إتاحة استخراج التصاريح من خلال الموقع الرسمي للرئاسة قريباً.#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/tVEt3ga8Jk — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) March 22, 2022

وفي سياق أخر أعلن الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن تدشين أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك.

السديس قدم البشارة بعودة موائد الرحمن بالمسجد الحرام بعد توقف عامين، كشف عن إصدار (2000) تصريح خاص بسفر الإفطار مع تحديد إجراءات وضوابط السلامة للمفطرين بالمسجد الحرام خلال الشهر الكريم.

وكانت السعودية أعلنت في وقت سابق عن إلغاء إجراءات التباعد بين المصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي.