أنقرة (زمان التركية) – استقبل ميناء مرمريس التركي خلال الساعات الماضية، اليخت الفاخر الخاص بالملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش.

وكان يوم أمس قد شهد استقبال سواحل بودروم ليخت آخر خاص بالملياردير الروسي.

وأفاد موقع “ترافيك مارين” أن اليخت الضخم الخاص بالملياردير الروسي الذي يبلغ طوله 162.5 متر ويحمل علم برمودا مر بجزيرتي كيريت وردوس من ثم قطع مسافة ثلاث كيلومترات من الميناء الذي كان يرسو به صوب مدينة مرمريس التركية.

ورسا اليخت الآخر الخاص بالملياردير الروسي في ميناء بودروم بعيدا عن المياه الإقليمية لدول الاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا صادرت أصول ويخوت الأوليغارش الروس المقربين لبوتين عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

هذا ولا توجد أي دلالات حول وجود أبراموفيتش على متن أحد هذين اليختين. وكان أبراموفيتش قد توجه خلال الأسبوع الماضي من إسطنبول إلى موسكو على متن طائرته الخاصة.