أنقرة (زمان التركية)ــ أصدرت السلطات في تركيا أوامر اعتقال بحق 158 شخصًا اثنان منهم موظفان حاليا في الحكومة، وذلك بدعوى صلتهم بحركة الخدمة، في ظل استمرار حملة القمع الهادفة لإسكات الأصوات المعارضة.

بعد تحقيق أجراه جهاز المخابرات والمديرية العامة للأمن، صدرت أوامر لقيادة قوات الدرك بتنفيذ قرارات الاعتقال، ومن بين المستهدفين 74 موظفًا سبق فصلهم تعسفيًا من وظائفهم، إلى جانب 56 شخصًا يعملون في القطاع الخاص، وذلك لصلتهم المزعومة بحركة الخدمة، دون أن تكون هناك جريمة محددة تنسب إليهم.

الشرطة نفذت حملات أمنية في 50 مدينة لاعتقال المشتبه بهم المتهمين بالانتماء إلى حركة الخدمة، وأسفرت عن اعتقال 45 شخصًا من بين الصادر بحقهم قرارات اعتقال.

يذكر أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تتهم حركة الخدمة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في 2016، إلا أن الملهم الفكري للحركة فتح الله كولن رفض كل الاتهامات جملة وتفصيلا، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن حقائق وملابسات الانقلاب المزعوم، معلنًا أنه راض من الآن عن النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة ومستعد للإعدام في تركيا إذا ثبت تورطه في الانقلاب، الدعوة التي لم تلق صدى إيجابيا لدى الحكومة التركية حتى اللحظة.

وكانت حكومة أردوغان تتهم دولة الإمارات بتدبير وتمويل محاولة الانقلاب الفاشلة، إلا أنها تراجعت مؤخرًا عن هذه الاتهامات وفتحت صفحة جديدة في العلاقات الدبلوماسية معها، وأعلنت أبو ظبي عن تخصيص 10 مليارات دولار للاستثمارات في تركيا بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا.