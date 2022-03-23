القاهرة (زمان التركية)ــ يعقد في الجامعة العربية، الاجتماع (42) لمدراء عموم الجمارك في الدول العربية على مدار يومي الأربعاء والخميس، بمشاركة رؤساء ومدراء سلطات الجمارك بالدول العربية.

الاجتماع الذي تنظمه الأمانة العامة (القطاع الاقتصادي – إدارة التكامل الاقتصادي العربي) يناقش عددا من الموضوعات الجمركية، منها متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالموضوعات الجمركية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

كما سيناقش الاجتماع تقارير وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات والتي تتضمن عددا من الموضوعات الهامة مثل مركز المعلومات الجمركي العربي وجاهزية المنافذ الجمركية لتبادل المعلومات والبيانات الكترونياً، ولجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق، كما سيتطرق الاجتماع إلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي وحث الدول الأعضاء على التوقيع عليها وإيداع وثائق التصديق حيث أنه تحتاج الاتفاقية لتدخل حيز النفاذ إلى إيداع وثائق تصديق لإحدى الدول العربية ليكتمل النصاب بذلك.

وسيتعرض الاجتماع لاتفاقية تنظيم النقل بالعبور “ترانزيت” بين الدول العربية المعدلة والتي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 109 وحث الدول الأعضاء على سرعة التوقيع عليها، وغيرها من الموضوعات الجمركية وما يستجد من أعمال.