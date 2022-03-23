أنقرة (زمان التركية) – علق رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير على الأنباء المنتشرة بشأن مطالبة واشنطن أنقرة بنقل منظوفة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية إس -400 إلى أوكرانيا لاستخدامها ضد روسيا.

إسماعيل دمير قال إن بلاده لا تناقش التخلي عن الصواريخ الروسية تحت ضغط أي من الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي (الناتو).

يأتي ذلك بعدما زعمت وكالة رويترز البريطانية في الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ناقشت بشكل غير رسمي مع تركيا إمكانية نقل صواريخ إس -400 إلى أوكرانيا، لتنهي واشنطن في المقابل العقوبات التي فرضتها على صناعة الدفاع التركية وتعليق مشاركة أنقرة في برنامج تطوير الطائرة المقاتلة الشبح F-35 والاستحواذ عليها.

وفقًا لصحيفة “إزفستيا” الروسية، قال رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير: “نقل صواريخ إس -400 ليس موضوع نقاش بالنسبة لنا. ناقشنا هذه المسألة في الماضي والآن نواصل التعاون مع روسيا.. تركيا قادرة على تحديد سياستها ومسارها”، على حد قوله.

وتابع دمير، قائلا: “بدلاً من نقل هذه الصواريخ الروسية إلى أوكرانيا، نبذل كل ما في وسعنا لوقف الصراع في أوكرانيا”، الذي بدأ في 24 فبراير الفائت.

كانت واشنطن أزالت تركيا من برنامج مقاتلات F-35 بعد حصولها على الصواريخ الروسية في عام 2019، كما لم يتم الموافقة حتى الآن على طلب تسليم مقاتلات أف 16.

جدير بالذكر أن الحكومة التركية لم تقتدِ بدول الناتو والدول الغربية الأخرى في فرض عقوبات على روسيا لغزوها أوكرانيا، مع أنها وصفته بأنه لا يمكن قبوله، معلنة تأييدها لوحدة أراضي أوكرانيا.

تركيا عقدت اجتماعات مع كبار مسؤولي الحكومتين الروسية والأوكرانية في مسعى لعقد لقاء مشترك بين الجانبين، وتمهيد الطريق لاتفاق وقف إطلاق نار، حيث استضافت قبل أسبوعين اجتماعا لوزيري الخارجية الروسي والأوكراني على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا، ثم سافر وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو في الأسبوع الماضي إلى موسكو وكييف لإجراء مباحثات مع الطرفين بنفس الغرض، لكن هذه الجهود باءت بالفشل حتى اللحظة.

في سياق آخر، كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة (Areda Survey) أن 90.8% من الأتراك يعتقدون أن حلف الناتو لن يحمي تركيا في حال تعرضها لهجوم مماثل لما يحدث في أوكرانيا.