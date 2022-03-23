أنقرة (زمان التركية) – اعلنت هيئة اللحوم الحمراء والألبان في تركيا عبر تسعيرة جديدة للحوم الحمراء، بزيادة 48 في المئة

وفق الزيادة الجديدة ارتفع سعر كيلوجرام اللحم المفروم من 56 ليرة إلى 83 ليرة، وارتفاع سعر كيلوجرام اللحم من 62.50 ليرة إلى 92 ليرة.

وفي تصريح بشأن سبب فرضهذه الزيادة، أفاد رئيس هيئة اللحوم الحمراء والألبان عثمان أوزون، أن الهيئة كانت تبيع اللحوم الحمراء بسعر أرخص مقارنة بالسوق بنحو 66 في المئة، وهو ما جعل المواطنين يتكدسون أمام منافذ بيع الهيئة، مشيرا إلى أن هذا الوضع دفعهم إلى رفع الأسعار.

وأضاف أوزون أنه على الرغم من هذه الزيادة، فإن الهيئة لا تزال تبيع اللحوم الحمراء بسعر أقل من السوق بنحو 15 في المئة، مفيدا أن تكلفة كيلو لحم الذبيحة بلغ 80 ليرة، وهو ما يجعل بيعهم له مقابل 56 ليرة أمرا غير ممكن.