أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي حديث، شبه انعدام ثقة الشعب التركي، في دفاع حلف شمال الأطلسي “الناتو” عن بلادهم، حال دخولها في حرب.

استطلاع الرأي أجرته، مؤسسة Areda Survey التركية للدراسات واستطلاعات الرأي، خلال الفترة بين السادس والعشرين والثامن والعشرين من فبراير/ شباط الماضي بمشاركة ألفين شخص في شتى أرجاء تركيا.

وخلال الاستطلاع بعنوان “المقياس السياسي”، تم سؤال المشاركين حول ما إن كانوا يعتقدون أن الناتو سيدافع عن تريا حال تعرضها لأزمة مشابهة لتلك التي تواجهها أوكرانيا.

أوضح 90 في المئة من المشاركين أنه يرون أن الناتو لن يدعم تركيا في حال دخولها حرب، بينما قال 9.2 في المئة فقط من المشاركين أن الحلف سيدعم تركيا بالفعل.

وتضمن الاستطلاع أيضا سؤال المشاركين عما إن كانوا يرون أن تركيا قادرة على الدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت لما تواجهه أوكرانيا اليوم، حيث أفاد 77.9 في المئة من المشاركين أن تركيا قادرة بالفعل على الدفاع عن نفسها في مثل تلك الأوضاع وهو ما يعكس ثقة غالبية الأتراك في قدرة جيشبلادهم.

وعكست النتائج ثقة الذكور أكثر من الإناث في قدرة تركيا على الدفاع عن نفسها، بينما ارتفعت هذه النسبة أكثر في أوساط الشباب أكثر من الكبار.