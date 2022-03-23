إسطنبول (زمان التركية)ــ حضر الفنان التركي إلياس سلمان، جلسة الأولى محاكمته، بتهمة إهانة الشعب التركي، وسط مطالبة بسجنه عامين.

الممثل إلياس سلمان، البالغ من العمر 72 عامًا، قال في دفاعه يوم الثلاثاء أمام محكمة في إسطنبول: “نيتي لم تكن إهانة الأمة التركية على وسائل التواصل الاجتماعي، كما زعمت لائحة الاتهام، بل عبرت فقط عن انتقاداتي للأشخاص الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية الحاكم”.

يواجه الممثل التركي الذي ينتمي إلى التيار اليساري اتهامات بإهانة الأمة التركية، والجمهورية التركية، والبرلمان التركي، والحكومة، والقضاء، وذلك بسبب مقطع فيديو نشره على تويتر في 25 يناير 2021.

انتقد سلمان في الفيديو سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية، ومن يصوتون لصالح أردوغان الذي يتولى السلطة منذ عام 2002.

في دفاعه أمام المحكمة، أكد سلمان أنه منتقد صريح للحكومة، وسيظل كذلك حتى لو وصل حزب آخر إلى السلطة.

من جهتها أجلت المحكمة النطق بالحكم إلى موعد لاحق.

سلمان الذي لعب دور البطولة في عشرات الأفلام التركية، بالإضافة إلى كونه مخرجًا ومؤلفًا وكاتب سيناريو وموسيقيًا، قال للصحفيين عقب الجلسة: “الفنان بطبيعته ناقد وينتقد الحكومة، بغض النظر عن الحزب الذي يحكم البلاد. وأنا سعيد لأداء واجبي”.