نيويورك (زمان التركية)ــ أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك على هامش زيارته إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول التعاون بين المجلس وجامعة الدول العربية.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية إن المحادثات تناولت التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى المنطقة العربية بشكل خاص والتي مازالت تعاني في الأساس من الكثير من المشكلات المتعلقة بتبعات جائحة كورونا والصراعات التي تشهدها بعض دول المنطقة.

وأضاف أن اللقاء شهد تبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية في كل من سوريا وليبيا واليمن، وكذلك التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث اتفق الجانبان على ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الجهود للتوصل إلى تسوية سلمية لكافة الأزمات التي تشهدها المنطقة بما يعزز الأمن والاستقرار ويضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب العربية.

وذكر أن الجانبين أعربا خلال اللقاء عن تطلعهما إلى الارتقاء بالتعاون المؤسسي بين المنظمتين في ضوء العلاقات التاريخية المتميزة التي تربطهما، حيث أثنى السيد جوتيريش على ما جاء في الكلمة التي ألقاها السيد أحمد أبو الغيط أمام مجلس الأمن وما طرحه سيادته من ملاحظات ومقترحات بغية الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين الجامعة العربية والمجلس ومنظمة الأمم المتحدة في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، معرباً عن تقديره لالتزام الجامعة العربية الثابت وحرصها على مواصلة تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة في كل ما من شأنه خدمة القضايا العربية المطروحة على الأجندة الدولية.