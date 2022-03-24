أنقرة (زمان التركية) – تقدم الاتحاد التركي لكرة القدم، بطلب لاستضافة نهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2028.

الاتحاد التركي لكرة القدم (TFF) أعلن في بيان عن أنه “تم تقديم طلب رسمي لاستضافة كأس الأمم الأوروبية 2028” في تركيا.

ومن المتوقع أن يتخذ اليويفا قراره بشأن استضافة يورو 2028 بعد تقييم ملفات الدول المرشحة في الفترة المقبلة.

يذكر أنه بالإضافة إلى إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز (المملكة المتحدة)، تقدمت اتحادات كرة القدم في جمهورية أيرلندا بشكل مشترك لاستضافة بطولة أوروبا لكرة القدم 2028 (EURO 2028).