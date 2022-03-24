أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي الاقتصادي التركي، أردال صاغلام، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيقيل وزير الخزانة والمالية الحالي، نور الدين نبطي.

صاغلام كشف عن ذلك خلال مشاركته في برنامج “نظرة فاحصة” الذي يبث على قناة “ك أر تي” التركية.

صاغلام قال إن وزير الخزانة والمالية نور الدين نبطي يعيش في حالة ذعر، مشيرا إلى أن تصريحات نبطي الأخيرة لا تبشر بالخير أبدا.

وأضاف صاغلام أن نبطي لديه الكثير من الاندفاع في تصريحاته المثيرة للجدل.

وأشار الصحفي التركي إلى أن هناك شائعة متداولة منذ يومين، حول عرض وزارة الخزانة والمالية على وزير الاقتصاد الأسبق، محمد شيمشك.

وأكد صاغلام أن شيمشاك رفض تولي وزارة المالية مجددا، ولكن سيتم إرغامه على قبولها.

وشغل شيمشاك منصب وزير المالية في الفترة من مايو 2009 وحتى نوفمبر 2015.