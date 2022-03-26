أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير أن الاهتمام بالعملات المشفرة في تركيا ارتفع منذ أن أمر الرئيس رجب طيب أردوغان البنك المركزي بالبدء في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر الماضي.

أظهر تقرير نشره موقع “ديكن” الإخباري يوم الجمعة أن حوالي 10.8 ملايين شخص زاروا أشهر مواقع العملات المشفرة، في تركيا مثل Binance وBTCTürk وParibu في شهر سبتمبر، وفقًا للبيانات التي جمعتها شركة Gemius Audience.

فقدت الليرة التركية الكثير من قيمتها العام الماضي.

وأشار موقع ديكن أن هذا الرقم زاد بأكثر من الضعف ووصل إلى 22.6 مليون في يناير، لكنه انخفض بمقدار 700 ألف فقط عن هذا المستوى بحلول شهر فبراير.

كما لفت الموقع إلى أن خريجي الجامعات ومتوسطي العمر تصدروا زوار أشهر مواقع العملات المشفرة، في حين فاق -ولو قليلاً- عدد الزوار الذكور عدد الزائرين من الإناث.