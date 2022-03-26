أنقرة (زمان التركية) – في ظل ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة بنحو 50%، حظرت تركيا تصدير اللحوم الحمراء، باستثناء ثلاثة مناطق.

وزارة التجارة، منعت الموردين الأتراك من تصدير لحوم الأبقار والأغنام والماعز إلى جميع البلدان باستثناء جمهورية شمال قبرص التركية وأذربيجان ومنطقة ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن القيد الأخير، سيكون ساري المفعول حتى إشعار آخر، في وقت يتوقع ممثلو القطاع ارتفاعا جديدا في أسعار اللحوم بنسبة تصل إلى 30% خلال الأشهر القليلة المقبلة. وفق صحيفة “جمهوريت” التركية.

مجلس اللحوم والألبان في تركيا، قرر رفع سعر اللحوم الحمراء بنسبة 48 في المائة يوم الثلاثاء، ليصل سعر الكيلوجرام الواحد من اللحم المفروم إلى 83 ليرة تركية (5.60 دولار)، وسعر كيلوجرام واحد من اللحم (رأس عصفور) وصل إلى 92 ليرة تركية (6.20 دولار).

تقييد تصدير اللحوم الحمراء في تركيا جاء بعدما قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور كارابات أن الزيادة مؤخرًا بنسبة 48% في أسعار اللحوم سببها تزايد الصادرات من الماشية، وبشكل أساسي إلى قطر.

في سلسلة تغريدات نشرها يوم الثلاثاء، قال النائب إن الحكومة واصلت زيادة صادراتها من المواشي بشكل تدريجي، خاصة إلى قطر، على الرغم من التحذيرات من أن ذلك قد يؤدي إلى ندرة اللحوم الحمراء في الداخل التركي.

وذكر كارابات أن صادرات الثروة الحيوانية زادت بنسبة 866% في الشهرين الأولين من هذا العام وحده، وتم بيع 2.5 مليون رأس من الماشية إلى قطر في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2021، مضيفًا أن دولًا، مثل قطر وإيران، ضمنت إمداداتها من اللحوم مع حيوانات حية مستوردة من تركيا.

وقال كارابات إن تحرك الحكومة لزيادة الصادرات يهدف إلى تعويض بعض خسائر الليرة التركية التي تراجعت 44% مقابل الدولار الأمريكي العام الماضي، وانخفضت بنسبة 11 بالمئة هذا العام، ويرجع ذلك أساسًا إلى التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا.

وأفاد النائب أن حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان تفتخر بارتفاع أرقام الصادرات بينما تتجاهل انخفاض وصول الأتراك إلى اللحوم الحمراء.

وأردف كارابات قائلاً: “بسبب ندرة اللحوم الحمراء، أعلن مجلس اللحوم والألبان عن زيادة أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 48 في المائة قبل شهر رمضان المبارك”، مشيرًا إلى أن الحكومة باعت كيلوغرامًا من الماشية مقابل متوسط 2.50 دولار 3.00 دولارات في الخارج.

وأوضح النائب أن بعض الدول، مثل روسيا وأوكرانيا، التي تعتبر مستودع الحبوب في العالم، قد فرضت قيودًا على الصادرات الزراعية أثناء جائحة كورونا، قائلة إن الأولوية لمواطنينا، ثم تسائل قائلا: “حسنًا فماذا يفعل حزب العدالة والتنمية الحاكم؟ إنه يقول إن القطريين هم الأولوية”، على حد تعبيره.