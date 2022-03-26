أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “ميللي جازته” التركية، إن الشخص الذي سيحل محل وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أصبح معروفا.

تعرض صويلو لانتقادات شديدة خلال الفترة الماضية، منذ إعلان قرار حظر التجول بسبب جائحة كورونا العام الماضي، مرورا بالعنف الذي مارسته الشرطة مؤخرًا مع اعضاء حركة “فرقان” التركية.

وبعد تداول أنباء عن رغبة أردوغان في إقالة صويلو، ظهر رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، وهو حليف أردوغان، ودافع عن صويلو، ووصفه بالشخص النبيل.

وتسببت تصريحات بهتشلي في قلب خطط أردوغان رأسا على عقب، بسبب عدم رغبته في إزعاج حليفه.

ولكن صحيفة “ميللي جازته” أوضحت أن أردوغان استقر على اسم ليصبح وزير للداخلية بديلا عن صويلو.

وأكدت الصحيفة أن أردوغان فقط ينتظر الاجتماع مع بهتشلي وإقناعه بالشخص الجديد.