أنقرة (زمان التركية) – اتجهت محال الحلويات في تركيا، لبيع الحلويات التي اقتربت صلاحيتها من الانتهاء بنصف الثمن.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري في أضنة، برهان الدين بولوت، قال إنه بعد ارتفاع سكر مؤخرًا، بات يتم بيع “الكنافة الطازجة” مقابل 100 ليرة تركية، بينما يتم بيع الكنافة الأقدم، مقابل 50 ليرة تركية.

وأوضح بولوت أن المواطنين الذين لا يستطيعون دفع السعر العالي للحلويات، يشترون الحلويات الغير طازجة بثمن أقل.

وأضاف بولوت: “نحن على موعد مع رمضان. هناك زيادة كبيرة في المنتجات المستهلكة أكثر في رمضان. هذه الحكومة سممت الناس حتى في رمضان”.

كما تطرق بولوت إلى مشاكل الزراعة وتربية الحيوانات. قال بولوت: “بينما نحن بالفعل أقل مستهلك للحوم على النطاق الأوروبي، فقد انخفض هذا أكثر. حتى الحيوانات التي كانت تتغذى ليس فقط من أجل اللحوم ولكن أيضًا من أجل الحليب أصبح من الصعب رعايتها… أسعار العلف أغلى من أسعار الحليب اليوم”.

وأشار بولوت إلى أن الماشية تفقد الوزن لأنه لا يمكن إطعامها العلف بهذا السعر.