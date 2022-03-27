أنقرة (زمان التركية)- كشف الاتحاد التركي لشركات النقل، أنه سيكون هناك ارتفاع متوقع في أسعار الفواكه والخضروات خلال شهر رمضان.

وقال يوكسال طافشان، رئيس اتحاد شركات النقل التركي، إنه كان من المنتظر أن يكون هناك بعض التراجع في أسعار الخضروات والفواكه، التي ارتفعت أسعارها بشكل غير عادي، مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، لكن الآن سيكون هناك ارتفاع في الأسعار بسبب حلول شهر رمضان.

وأضاف طافشان، أنه لا يوجد أحد راضٍ عن الزيادة المستمرة في الأسعار، المُنتج غير راضٍ عن الأسعار، والبائع غير راضٍ، والمستهلك غير راضٍ.

وأكد طافشان على أنه عندما يزداد الطلب على المنتج فجأة خلال الصيام، تزداد الأسعار، ولا يوجد شيء يمكن القيام به حيال الزيادة في الطلب.

وفي شرح أسباب التكلفة الباهظة للمنتجات الغذائية الأساسية، قال طافشان إنه بسبب الزيادة المفرطة في تكاليف المدخلات، فعلينا الآن قبول ارتفاع الأسعار في بلد تكون فيه أسعار المدخلات عالية جدًا.

كما أكد طافشان أن الزيادة أيضا ناتجة عن حدوث زيادات غير عادية في جميع النفقات مثل الأسمدة والبذور والأدوية والديزل والغاز الطبيعي والتعبئة والنقل والإيجار.

تشهد أسعار الخضار والفواكه والمنتجات الغذائية ارتفاعا في الأسعار مع زيادة تكاليف الأسمدة والبذور والأدوية والديزل والغاز الطبيعي والتعبئة والنقل والإيجار.