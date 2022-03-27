أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي حديث، أن 76% من الأكراد يرون الاقتصاد هو المشكلة الأولى في تركيا.

أجرى مركز البحوث الميدانية الاجتماعية والسياسية ومقره ديار بكر بحثًا ميدانيًا حول اتجاهات الناخبين في 16 مدينة في منطقتي شرق وجنوب شرق الأناضول.

وردا على السؤال “ما هي المشكلة ذات الأولوية الأولى لتركيا برأيك”، أجاب 76.3٪ بأغلبية ساحقة عن “الأزمة الاقتصادية / البطالة”.

كما سُئلت المجموعة البحثية عما إذا كان من الضروري إجراء انتخابات مبكرة في ظل الظروف الحالية. 64.9 بالمائة من المشاركين أجابوا “نعم، يجب إجراء انتخابات” على هذا السؤال، فيما كانت نسبة من قالوا نعم لإجراء انتخابات مبكرة مرتفة مقارنة بقياس ديسمبر 2021.

كما تم طرح السؤال “هل تعتقد أنه سيتم حل الشعوب الديمقراطي؟” على المشاركين أيضًا، وقال 13.7 في المائة من المشاركين “أعتقد أن حزب الشعوب الديمقراطي سيغلق”، فيما أجاب 47.8 في المائة “لا، لن يغلق”، وقال 38.5٪ قالوا “ليس لدي فكرة”.

مقارنة مع قياسات ديسمبر 2021، ارتفع معدل أولئك الذين لا يعتقدون أنه سيتم إغلاق حزب الشعوب.

وبالنسبة لسؤال “أي حزب ستصوت إذا كانت هناك انتخابات عامة يوم الأحد”، قال 45.6٪ من المشاركين إنهم سيصوتون لحزب الشعوب الديمقراطي، 17.5٪ لحزب العدالة والتنمية، 9.6٪ لحزب الشعب الجمهوري، 8.2٪ لم يقرروا، 8٪ لن يصوتوا.