أنقرة (زمان التركية) – يواجه المقبلون على الزواج في تركيا، ارتفاعا في متوسط سعر أثاث المنزل، حيث زادت التكاليف خلال عام واحد من 40 إلى 70 ألف ليرة.

ممثلو قطاع الأثاث أشاروا إلى أن مشكلة زيادة سعر المواد الخام قد وصل إلى أبعاد خطيرة، وأن بعض المصانع أوقفت الإنتاج قسراً.

وفي إشارة إلى حدوث زيادة في أسعار الأثاث بسبب قلة الإنتاج، ذكر مصطفى بالجي، رئيس جمعية مصنعي الأثاث الأتراك، أن المتزوجين حديثًا خصصوا ما متوسطه 40 ألف ليرة تركية لطقم الاستقبال وغرفة النوم وغرفة الطعام العام الماضي، ولكن هذا العام وصل هذا الرقم إلى 70 ألف ليرة.

وأوضح بالجي أنه رأي بعينه أن مصانع الأخشاب لا يمكنها العمل بسبب نقص الأخشاب، مطالبا بضرورة حل هذه الأزمة على وجه السرعة.

وأشار بالجي إلى أنه على الرغم من أن تركيا أحد أكبر منتجي الألواح الخشبية في العالم، إلا أنه لا يمكن تحويل كمية كافية من جذوع الأشجار إلى أخشاب وألواح خشبية.

كما أكد بالجي أنه بسبب الحرب، يواجه التجار صعوبات في توريد منتجات الخشب الخام، مذكرا أن الشركات متأخرة 3 أشهر تقريبا في تلبية الطلبيات.