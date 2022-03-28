أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي عن تأييد 25.6 في المئة من “الجيل زد” لحزب الشعب الجمهوري المعارض.

بينما اختار 18.4 في المئة من منهم حزب الخير و12.5 في المئة من المشاركين حزب العدالة والتنمية.

الاستطلاع أجرته مؤسسة ORC التركية للدراسات، للفئة العمرية بين 17 و25 عاما، ممن يطلق عليهم مصطلح “الجيل زد” وذلك خلال الفترة بين 16 و22 من مارس/ آذار الجاري بمشاركة 2650 شابا.

كما أعرب 7.6 في المئة من المشاركين عن دعمهم لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

جاءت استطلاع آراء الجيل زد، على النحو التالي:

– حزب الشعب الجمهوري: 25.6 في المئة

– حزب الخير: 18.4 في المئة

– حزب العدالة والتنمية: 12.5 في المئة

– حزب الشعوب الديمقراطي الكردي: 7.6 في المئة

– حزب الحركة القومية: 3.5 في المئة

– أحزاب أخرى: 4.8 في المئة

– من لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد: 14.7 في المئة

– المقاطعون: 12.9 في المئة.

وكانت شركة ORC قد أجرت استطلاع آخر في الفترة بين 6 و13 من الشهر الجاري بمشاركة جميع الفئات العمرية.

وتصدر حزب العدالة والتنمية القائمة بواقع 28.1 في المئة تلاه حزب الشعب الجمهوري في المرتبة الثانية بواقع 23.8 في المئة ثم حزب الخير في المرتبة الثالثة بواقع 16.8 في المئة.

وجاءت نتائج استطلاع الرأي على النحو التالي:

– حزب العدالة والتنمية: 28.1 في المئة

– حزب الشعب الجمهوري: 23.8 في المئة

– حزب الخير: 16.8 في المئة

– حزب الشعوب الديمقراطي: 8.9 في المئة

– حزب الحركة القومية: 8.7 في المئة

– حزب المستقبل: 3.5 في المئة

– حزب الديمقراطية والتقدم: 3 في المئة