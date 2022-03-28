أنقرة (زمان التركية)- قالت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي، بارفين بولدان، إن حزب الحركة القومية حليف الرئيس رجب طيب أردوغان، لن يستطيع حتى تخطي العتبة الانتخابية الجديدة للانتخابات.

ويسعى حزب الحركة القومية من خلال مشروع قانون مقدم للبرلمان إلى خفض، العتبة الانتخابية إلى 7%.

تصريحات بولدان جاءت خلال اجتماع الحزب في مدينة “شيرناق” التركية، تحت شعار “نحن نسير نحو المستقبل”.

وأوضحت بولدان أن تحالف الشعب المكون من حزبي “العدالة والتنمية والحركة القومية”، جعلوا العتبة الانتخابية 10% قبل سنوات من أجل ألا يدخل حزب الشعوب الديمقراطي البرلمان.

وأضافت بولدان أن حزب الشعوب الديمقراطي أفسد خطتهم، لأنه تخطى هذه العتبة الانتخابية ونجح في دخول البرلمان.

وأشارت بولدان إلى أن الرئيس التركي أردوغان، قرر من جديد تخفيض العتبة الانتخابية في الانتخابات إلى 7% حتى يتمكن شريكه الصغير دولت بهتشلي من دخول البرلمان.

وأكدت رئيسة الحزب الكردي أنه رغم ذلك لن يستطيع حزب الحركة القومية شريك أردوغان، في تجاوز عتبة الـ7%.

وتابعت بولدان: “نعدكم مرة أخرى بأننا سنهدم السدود أمام الديمقراطية والعدالة. دعهم يستمرون في الحلم بسياسة وبرلمان وتركيا بدون حزب الشعوب الديمقراطي”.

وذكرت بولدان أن “أولئك الذين يحلمون بسياسة وبرلمان وتركيا بدون حزب الشعوب، سيكون مصيرهم في سلة المهملات السياسية ولا شك في ذلك”.

وكان تحالف نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية قدم مشروع قانون إلى البرلمان يهدف لتعديل قانون الانتخابات رقم 2839. التعديل يهدف لخفض عتبة الانتخابات إلى 7 في المائة، ويحرم الأحزاب المعارضة من مزايا التحالف البرلماني.

اللائحة جعلت من شبه المستحيل على الأحزاب ذات الأصوات المنخفضة، أن يصبح لهم نواب في البرلمان إذا كانوا أعضاء في تحالف انتخابي.

وفقًا للمحللين المعارضين والسياسيين، الهدف الأساسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم هو منع توسع تحالف الأمة المعارض بجعل بقاء الأحزاب ذات الأصوات المنخفضة في التحالف بلا معنى. وبهذه الطريقة، سيتم منع أحزاب السعادة، والديمقراطية والتقدم، والمستقبل في الكتلة اليمينية المحافظة من دخول الانتخابات ضمن تحالف الأمة، والحفاظ على الأغلبية البرلمانية في المجلس حتى لو فقد العدالة والتنمية الرئاسة.