أنقرة (زمان التركية)ــ قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده على استعداد لتقديم تنازلات لا تمس بسيادة أوكرانيا، وذلك قبل بدء الجولة الجديدة من محادثات السلام وجهاً لوجه مع روسيا في تركيا هذا الأسبوع.

وزير الخارجية الروسي سيرجي زاخاروف أعلن أن المحادثات مع أوكرانيا ستعقد يوم يوم الثلاثاء.

قال المفاوض الأوكراني ديفيد أراخامية إن المحادثات مع روسيا ستستمر من الاثنين حتى الأربعاء؛ في حين قال فلاديمير ميدينسكي، رئيس فريق التفاوض الروسي، إنها ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء.

من جانبه، صرح الرئيس زيلينسكي أنهم مستعدون أيضًا لتقديم تنازلات بشأن وضع منطقة دونباس الشرقية، لكنه أصر على مبدأ سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا كشرط لوقف إطلاق النار.

وأضاف عبر مقطع فيديو: “أولوياتنا في المفاوضات معروفة: سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا لا ريب فيها. ضمانات الأمن الفعالة أمر لا بد منه. من الواضح أن هدفنا هو السلام والعودة إلى الحياة الطبيعية في بلدنا في أسرع وقت ممكن”.

بينما توقع فاديم دينيسينكو، مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية، أن المفاوضات بين ممثلي أوكرانيا وروسيا في إسطنبول من لن تسفر عن أي تقدم كبير بشأن القضايا الرئيسية.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا في محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا.

محادثات هذا الأسبوع بين روسيا وأوكرانيا ستكون الثانية من نوعها في تركيا بعد فشل المفاوضات الأولى التي استضافتها مدينة أنطاليا الساحلية في 10 مارس الحالي.