أنقرة (زمان التركية) – يواصل الروبل الروسي تراجعه بفعل العقوبات الغربية التي جلبتها العملية العسكرية في أوكرانيا.

ومنذ بداية العام الجاري فقد الروبل أكثر من 26.5 في المئة من قيمته، وتراجع إلى مستويات قياسية أمام الدولار مطلع الشهر الجاري، ليصبح أكثر عملة تراجعا خلال هذا العام.

التراجع في قيمة الروبل أمام العملات الأجنبية متوقعا لما تتعرض له روسيا من عقوبات اقتصادية وما تتكبده من نفقات وخسائر خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا، غير أن الفترة نفسها شهدت تراجعا قياسيا لليرة لتصبح ثاني أكثر عملة تراجعا بعد الروبل.

ومنذ مطلع العام الجاري فقدت الليرة نحو 10.6 في المئة من قيمتها ليرتفع سعر الدولار من 13.42 ليرة إلى 14.84 ليرة.

هذا واحتل البيزو الأرجنتيني المرتبة الثالثة بتراجع بلغ نحو 7 في المئة.