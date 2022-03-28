أنقرة (زمان التركية)ــ أكد وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو أن الأوليغارشية الروسية يمكن أن تستمر في ممارسة أنشطتها التجارية في تركيا، طالما أنها تحترم القانون التركي والدولي.

في مقابلة على هامش منتدى الدوحة في قطر، أجاب جاويش أوغلو عن سؤال، حول إذا كان بإمكان الأولغارشية الروسية التي تواجه عقوبات من الدول الغربية القيام بأعمال تجارية في تركيا.

وقال الوزير التركي في إجابته: “بالطبع يمكن، إن لم يكن هناك ممخالفة للقانون الدولي.. أما إذا كان الأمر مخالفًا للقانون الدولي فهذه قصة أخرى.. سنسمح بأي أنشطة قانونية ومشروعة فقط في تركيا”.

تأتي تصريحات جاويش أوغلو بعدما رسا يختان عملاقان مملوكان للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش في تركيا هذا الأسبوع، في وقت استولت عدة دول على يخوت مملوكة لأغنى أغنياء روسيا.

وردا على سؤال حول موقف تركيا من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب شنّها حربًا على أوكرانيا، قال وزير الخارجية التركي إن بلاده ملتزمة بتنفيذ العقوبات التي وافقت عليها الأمم المتحدة.

يشار إلى أن الأمم المتحدة لم توافق على الإجراءات الأمريكية والأوروبية التي استهدف ممتلكات الأوليغارشية الروسية.

قال جاويش أوغلو فيما يخص الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأكرانيا: “علينا أن نجد مخرجًا يحفظ ماء الوجه أو مخرجًا مشرفًا لكلا الجانبين”، على حد قوله.

كانت تركيا وصفت غزو روسيا لأوكرانيا بأنه “غير مقبول”، وأيدت وحدة الأراضي الأوكرانية، لكنها لم تنضم إلى الدول الغربية التي فرضت عقوبات على موسكو، حيث تدافع عن تجنب هدم كل الجسور معها.