أنقرة (زمان التركية) – تشهد تركيا اليوم الاثنين، عقد جولة جديدة للمفاوضات الروسية الأوكرانية.

أعلن عن ذلك ديفيد أراخامية، زعيم الأغلبية البرلمانية في أوكرانيا وعضو فريق التفاوض.

وأوضح أراخامية في بيان على تويتر، أن الجولة التالية للمباحثات ستعقد في الفترة من 28 إلى 30 مارس.

يذكر أنه وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا، سيرغي لافروف وديمتري كوليبا، عقدا اجتماعا وجها لوجه في مدينة أنطاليا التركية في 10 مارس بمشاركة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو. وعلى الرغم من أن الأطراف اجتمعت مرة أخرى في بيلاروسيا بعد هذه القمة، فقد وصفت المحادثات بأنها “صعبة للغاية” في البيان الذي أدلت به أوكرانيا.

وتطالب روسيا أوكرانيا بإعلان حيادها، والتخلي عن عضويتها في الناتو، والاعتراف بضم شبه جزيرة القرم واستقلال الجمهوريتين الانفصاليتين في دونباس، ونزع السلاح من البلاد والنازيين الجدد.

وبينما يرفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التخلي عن وحدة أراضي بلاده، يقول إنه يستطيع مناقشة على الأقل تعليق هدف عضوية الناتو مقابل بعض الضمانات الأمنية.