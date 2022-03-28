أنقرة (زمان التركية) – أبدى وزير الخارجية التركي، مولود تشافوش أوغلو، موقفا مرحبا برجال الأعمال الروس المفروض عليهم عقوبات من قبل الغرب، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

خلال مشاركته في في منتدى الدوحة بالعاصمة القطرية، ادلى وزير الخارجية مولود تشافوش أوغلو، بتصريحات تتعلق بالأنشطة المحتملة لرجال الأعمال الروس في تركيا.

تشافوش أوغلو تلقى سؤالا، يقول : “هل يستطيع الأوليغارشية الروس، المدرجون على عقوبات الغرب القدوم إلى تركيا؟”.

ليجيب الوزير التركي: “مبدئيا نحن نسمح بكل النشاطات القانونية في بلادنا، ونرفض الأنشطة غير القانونية، فالجواب على هذا السؤال واضح وبسيط. رجال الأعمال الروس يمكنهم زيارة تركيا”.

وأضاف تشافوش أوغلو: “إذا أراد أي مواطن روسي زيارة تركيا، فبإمكانه بالطبع. يمكن للروس الآن القدوم إلى تركيا كسياح دون أي مشاكل. عمل رجال الأعمال الروس في تركيا غير مخالف للقانون الدولي، ولكن إذا كان الأمر غير ذلك فهذه مسألة أخرى”.

الوزير التركي قال إن بلاده ملتزمة بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة.

مؤخرًا أرسل الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش اثنان من يخوته الفارهة إلى تركيا. وأشارت مصادر لوكالة رويترز أن الأوليغارشية المحيطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ستستثمر في تركيا.

وتقدر ثروة أبراموفيتش، الذي يمتلك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بنحو 7 مليارات و 200 مليون دولار. أعلن أبراموفيتش أنه سيبيع نادي تشيلسي قبل أن يتم وضعه على قائمة العقوبات من قبل إنجلترا.