أنقرة (زمان التركية) – اتهمت موسكو أذربيجان بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة كراباغ باقتحامها المنطقة الخاضعة لتصرف قوات حفظ السلام الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأذرية استخدمت طائرات بيركتار التركية المسيرة في الهجوم على جنودها بالمنطقة مشيرة إلى تخوفها من تصاعد التوترات بالمنطقة.

من جانبها أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن اتهامات روسيا بشأن انتهاك الميثاق الثلاثي لا تعكس الحقيقة معربة عن أسفها من تصريحات الجانب الروسي.

وأشارت الدفاع الأذربيجانية في بيانها إلى تباحث وزيري الدفاع الأذربيجاني والروسي هاتفيا بشأن الوضع في المنطقة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وخلال الاتصال الهاتفي أبلغ وزير الدفاع الأذربيجاني نظيره الروسي أنهم سبق وأن حددوا مواقع القوات الأذربيجانية وعلى الرغم من ذلك نفذت مجموعة أرمينية مسلحة غير قانونية محاولة استفزازية ضد القوات الأذربيجانية في صباح السادس والعشرين من الشهر الجاري، غير أن القوات الأذربيجانية أجبرتهم على التراجع بفضل الإجراءات التي اتخذتها على الفور.

مطالب أذربيجان

وطالبت وزارة الدفاع الأذربيجانية من نظيرتها الروسية ضمان مغادرة المجموعات المسلحة الأرمينية غير القانونية وبقايا الجيش الأرميني كليا من الأراضي الأذربيجانية المعترف بها دوليا وذلك بما يتوافق مع بنود الميثاق الثلاثي وعدم طرح أنشطة الجيش الأذربيجاني داخل مناطق نفوذه بشكل مغاير للواقع وعدم استخدام مصطلح كاراباغ الجبلية وذكر المناطق الأذربيجانية بمسمياتها الصحيحة.

هذا وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي بحث الأمر مرتين مع نظيره الأرميني، بينما طالبت وزارة الدفاع الروسية جميع الأطراف بضبط النفس ودعت أذربيجان إلى سحب جنودها.