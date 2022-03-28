أنقرة (زمان التركية) – تشير بيانات دولية إلى أن 47 ألف و628 طالبا تركيا اختاروا الدراسة في الخارج خلال عام 2019.

ووفق هيئة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) تصدرت كل من الولايات المتحدة وألمانيا قائمة الدول التي توجه إليها الطلاب الأتراك، حيث استقلت الولايات المتحدة 9 آلاف و354 طالبا، في حين استقبلت ألمانيا 8 آلاف و494 طالبا، في عام 2019.

وجاءت بريطانيا في المرتبة الثالثة بواقع 3 آلاف و710 طالبا، تلتها أوكرانيا في المرتبة الرابعة بواقع 2284 طالبا. واحتلت أذربيجان المرتبة الخامسة بواقع 2257 طالبا.

وكان نصيب الدول الخمسة الأولى من إجمالي الطلاب الدراسين في الخارج نحو 56 في المئة، حيث تستقبل الولايات المتحدة 1 من كل 5 طلاب أتراك يدرسون في الخارج. وبلغ نصيب ألمانيا 18 في المئة، بينما بلغ نصيب بريطانيا 8 في المئة ونصيب كل من أوكرانيا وأذربيجان 5 في المئة.

وتضمنت قائمة الدول التي يتجه إليها الطلاب الأتراك للدراسة كل من فرنسا بواقع 2007 طالب وإيطاليا بواقع 2001 طالب وكندا بواقع 1914 طالب والنمسا بواقع 1885 طالب وبلغاريا بواقع 1317 طالب ومقدونيا الشمالية بواقع 1304 طالب والمجر بواقع 1138 طالب.

طلاب أفريقيا والشرق الأوسط يختارون تركيا

وتشير بيانات اليونيسكو أيضا إلى استقبال تركيا 154 ألف و505 طالبا أجنبيا خلال عام 2019.

وجاء الطلاب السوريون في المرتبة الأولى بواقع 27 ألف و34 طالب، ثم أذربيجان في المرتبة الثانية بواقع 19 ألف و383 طالب.

وتضمنت القائمة أيضا كل من تركمنستان بواقع 17 ألف و571 طالبا والعراق بواقع 7608 طالبا وإيران بواقع 7154 طالبا وأفغانستان بواقع 6804 طالبا وألمانيا بواقع 4378 طالبا والصومال بواقع 3764 طالبا واليمن بواقع 3076 طالب وبلغاريا بواقع 3010 طالب ومصر بواقع 2910 طالبا واليونان بواقع 2713 طالبا والأردن بواقع 2643 طالبا وفلسطين بواقع 2483 طالبا.

وبالنظر إلى التوزيع النسبي يتبين أن الطلاب السوريين يشكلون 17 من كل 100 طالب أجنبي يدرس بالجامعات التركية، بينما تمثل أذربيجان 13 في المئة وتركمنستان 11 في المئة وكل من العراق وإيران 5 في المئة.

هذا وتحتل تركيا المرتبة الرابعة من بين دول منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون من حيث أعلى عدد طلاب أجانب داخل جامعاتها، حيث تشير بيانات عام 2019 إلى أن الطلاب الأجانب يمثلون 2 من كل 100 طالب جامعي في تركيا. وتبلغ هذه النسبة في بريطانيا 19 في المئة وفي ألمانيا 10 في المئة وفي اليونان 4 في المئة.