أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن العالم كله يعاني من أزمات كبيرة، فهناك كورونا والهجرة والطاقة، فضلا عن الأزمات الاقتصادية.

أضاف صويلو خلال كلمة أثناء فاعلية نظمها اتحاد جمعيات البحر الأسود في إسطنبول، أن “تركيا ليست مثل الغرب الذي يفرق بين الأشخاص وفقا لأعراقهم، فبلاده تنظر إلى أعين الأطفال أصحاب العيون الزرقاء والعسلية والخضراء على حد سواء، فلا تفرقة بينهم، وذلك مثلما أمر الدين الإسلامي”.

وأضاف الوزير التركي أن تركيا “إذا كانت وثقت بأوروبا أو أمريكا أو حلف الناتو، كانت ستبقى تحت رحمة ألاعيبهم مثل شمال العراق، أو كانت ستصبح مثل أوكرانيا” وفق تعبيره.

وأكد صويلو أن تركيا ستحقق السلام ليس فقط على أراضيها، بل أيضا للجغرافيا المحيطة بها.

وأنهى الوزير التركي تصريحاته، قائلا: “دع العالم يسمع، سنحقق السلام في العراق، سنحقق السلام في سوريا، سنحقق السلام في أفغانستان. سننقذ العالم من الغرب وأمريكا وأوروبا”.