أنقرة (زمان التركية) – أعلنت إحدى عضوات حزب العدالة والتنمية الحاكم، استقالتها من الحزب الحاكم.

عبر بيان على تويتر أعلنت أمينة جانسو كابا، عضو مجلس بلدية إسطنبول استقالتها من الحزب الحاكم، الذي انضمت له في سن التاسعة عشر من عمرها.

أوضحت كابا أن أن قرار استقالتها من الحزب، سببه “الأخطاء الفادحة التي أضرت بالضمائر بدء من الابتعاد عن العدل وإهانة الأفراد بمرور الوقت، وعدم كفاءة أصحاب المناصب، وصولا إلى تحطيم آمال الجميع وعلى رأسهم الشباب”.

هذا وذكرت كابا في بيانها أن مسيرتها مع حزب العدالة والتنمية بدأت كعضو في مجلس إدارة اللجان النسائية بمنطقة أوسكدار، من ثم شغلها دور نائب رئيس شعبة الحزب بمنطقة اوسكدار، وصولا إلى انتخابها عضوا بمجلس بلدية أوسكدار وإسطنبول عن الحزب الحاكم.

كابا أشارت إلى انتهاء مسيرتها مع الحزب الحاكم اعتبارا من اليوم، لكنها لم تكشف عن انضماها إلى حزب آخر.

يذكر أنه منذ عام 2019 شهد حزب العدالة والتنمية الحاكم انشقاق العديد من قياداته وأعضائه، وقال أحمد داود أوغلو أحد أبرز مؤسسي الحزب إن قرار الانفصال عن العدالة والتنمية يأتي بعد أن انقلب الحزب على مبادئه التي تأسس عليها، معلنا تأسيس حزب المستقبل.