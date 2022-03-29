أنقرة (زمان التركية) – التقى الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبيل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في ظل استمرار الحرب بالأراضي الأوكرانية.

ويقود أبراموفيتش جهودا للوساطة بين روسيا وأوكرانيا.

يأتي اللقاء بين أبراموفيتش وأردوغان يوم الاثنين بمدينة إسطنبول بعد تداول أنباء عن ظهور أعراض تسمم عليه عقب مشاركته في المفاوضات الروسية الأوكرانية.

جدير بالذكر أن أبراموفيتش قام بنقل اليختين الفارهين الخاصين به إلى تركيا في ظل العقوبات المفروضة عليه داخل الاتحاد الأوروبي. وأثيرت مزاعم عن استعداد أبراموفيتش للاستثمار داخل تركيا وشراء نادي رياضي هناك.